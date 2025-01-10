Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев

Соглашение России и Белоруссии сохранило порядок въезда украинцев через Шереметьево

Tекст: Евгения Караваева

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз сохранило специальный порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Граждане Украины в соответствии с решением правительства могут въезжать в Россию через определенные пункты пропуска. «Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария сообщила, что не планирует ужесточать визовый режим для граждан России, а Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.



