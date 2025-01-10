Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.8 комментариев
Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев
Соглашение России и Белоруссии сохранило порядок въезда украинцев через Шереметьево
Соглашение между Россией и Белоруссией о визах оставило в силе особый режим для граждан Украины, въезжающих через Шереметьево и Лудонку.
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз сохранило специальный порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Граждане Украины в соответствии с решением правительства могут въезжать в Россию через определенные пункты пропуска. «Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария сообщила, что не планирует ужесточать визовый режим для граждан России, а Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.