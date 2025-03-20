Bloomberg: Турция получила продление санкционной отсрочки на российский газ

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Турция получила продление санкционной отсрочки от США, что позволит продолжить закупки российского природного газа до мая, передает Bloomberg.

Трехмесячное освобождение от санкций должно было закончиться 20 марта.

Bloomberg подсчитал, что в прошлом году более 45% газовых импортов Турции приходилось на Россию, что делает эти поставки жизненно важными, особенно в условиях холодной зимы и ожидаемого снижения гидроэнергетической генерации летом.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Симсек на этой неделе уже обсудил санкции и другие экономические и национальные вопросы с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Министерства казначейства и финансов Турции, а также Министерство энергетики и природных ресурсов отказались комментировать ситуацию.

Посольство США в Анкаре перенаправило вопросы в адрес Казначейства, которое не ответило на запросы вне рабочего времени.

Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.