Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.25 комментариев
Telegraph: Лондон добивается участия в перевооружении армий ЕС
Лондон стремится обеспечить участие британских компаний в перевооружении армий ЕС, настаивая на возможности сотрудничества с Евросоюзом, несмотря на выход из него, пишет The Daily Telegraph.
По данным газеты, Лондон обеспокоен тем, что британские производители военной техники могут оказаться вне программы перевооружения армий стран ЕС, передает ТАСС.
Это связано с тем, что Еврокомиссия предложила план, по которому кредиты на закупку нового вооружения и техники будут предоставляться при условии размещения заказов преимущественно в странах ЕС и Норвегии. Великобритания, вышедшая из ЕС в 2020 году, не включена в этот список стран.
Евросоюз объяснил свое решение сложившимися опасениями и позицией некоторых стран, включая Францию.
The Daily Telegraph подчеркивает, что документ о сотрудничестве частично согласуют к саммиту ЕС – Великобритания, который пройдет 19 мая.
Руководство Лейбористской партии под началом Кира Стармера, пришедшее к власти в прошлом июле, стремится к перезагрузке взаимоотношений с ЕС после Brexit.
Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты.