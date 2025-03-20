Telegraph: Лондон добивается участия в перевооружении армий ЕС

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Лондон обеспокоен тем, что британские производители военной техники могут оказаться вне программы перевооружения армий стран ЕС, передает ТАСС.

Это связано с тем, что Еврокомиссия предложила план, по которому кредиты на закупку нового вооружения и техники будут предоставляться при условии размещения заказов преимущественно в странах ЕС и Норвегии. Великобритания, вышедшая из ЕС в 2020 году, не включена в этот список стран.

Евросоюз объяснил свое решение сложившимися опасениями и позицией некоторых стран, включая Францию.

The Daily Telegraph подчеркивает, что документ о сотрудничестве частично согласуют к саммиту ЕС – Великобритания, который пройдет 19 мая.

Руководство Лейбористской партии под началом Кира Стармера, пришедшее к власти в прошлом июле, стремится к перезагрузке взаимоотношений с ЕС после Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты.