  • Новость часаБеспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского
    Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    Уолтц сообщил о будущих переговорах России и США по Украине в Эр-Рияде
    Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    В Стамбуле начались протесты из-за задержания мэра города
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    16 комментариев
    20 марта 2025, 08:15 • Новости дня

    Telegraph: Лондон добивается участия в перевооружении армий ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Лондон стремится обеспечить участие британских компаний в перевооружении армий ЕС, настаивая на возможности сотрудничества с Евросоюзом, несмотря на выход из него, пишет The Daily Telegraph.

    По данным газеты, Лондон обеспокоен тем, что британские производители военной техники могут оказаться вне программы перевооружения армий стран ЕС, передает ТАСС.

    Это связано с тем, что Еврокомиссия предложила план, по которому кредиты на закупку нового вооружения и техники будут предоставляться при условии размещения заказов преимущественно в странах ЕС и Норвегии. Великобритания, вышедшая из ЕС в 2020 году, не включена в этот список стран.

    Евросоюз объяснил свое решение сложившимися опасениями и позицией некоторых стран, включая Францию.

    The Daily Telegraph подчеркивает, что документ о сотрудничестве частично согласуют к саммиту ЕС – Великобритания, который пройдет 19 мая.

    Руководство Лейбористской партии под началом Кира Стармера, пришедшее к власти в прошлом июле, стремится к перезагрузке взаимоотношений с ЕС после Brexit.

    Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты.

    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный "союз либеральных сил", куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Глюксмана «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро

    ЕС столкнулся с трудностями при согласовании помощи Украине на 40 млрд евро

    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

    По ее словам, Евросоюз сталкивается с трудностями в утверждении плана помощи Украине на 40 млрд евро, передает ТАСС. Каллас отметила, что несмотря на наличие общей политической поддержки этого решения, остается множество деталей, которые необходимо согласовать.

    Каллас подчеркнула, что для окончательного утверждения плана необходимо участие министров обороны стран ЕС. Ожидается, что на предстоящей встрече министры выскажут свои мнения по этому вопросу, что также повлияет на дальнейшее развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за позиции Венгрии, которая не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США, а также прошла встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 10:23 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

    Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    @ Jurgen Fromme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

    Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

    Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

    Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

    Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

    Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз продолжает борьбу с США, несмотря на ущерб своей экономике.

    Эксперт выразил мнение, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    Коментарии (23)
    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

    Коментарии (21)
    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Коментарии (5)
    17 марта 2025, 13:07 • Новости дня
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил о необходимости увеличить военные расходы на всем континенте, по его мнению, Южной Европе следует существенно нарастить свои траты на оборону.

    Европейская комиссия планирует предоставить национальным правительствам кредиты до 150 млрд евро для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.

    «Мы рассматриваем это как полезные инструменты для всего Европейского союза», – подчеркнул министр.

    Будрис указал, что наращивание оборонных расходов лишь в странах Северной и Балтийской Европы не будет столь эффективно, нужно усилить оборону всего Евросоюза.

    По данным издания, Литва намерена выделять на оборону от 5-6% ВВП с будущего года до 2030 года. Польша уже выделяет 4,7% ВВП на оборону в 2025 году, это наивысший показатель в НАТО.

    При этом южные страны, такие как Италия и Испания, планируют тратить значительно меньше на оборону.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС. По его словам, в Евросоюзе не хватает тысяч единиц военной техники и вооружений.

    Коментарии (9)
    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 03:50 • Новости дня
    ЕС впервые за два года купил у России СПГ более чем на 1 млрд евро

    Поставки российского СПГ в ЕС превысили 1 млрд евро впервые за два года

    Tекст: Антон Антонов

    В январе ЕС закупил российского газа на 1,9 млрд евро (СПГ – на 1,07 млрд, трубопроводный газ – на 833 млн), что стало рекордным показателем за два года, следует из данных Евростата.

    Импорт СПГ рос третий месяц подряд, увеличившись в январе на 17% по сравнению с декабрем, передает РИА «Новости».

    Франция оказалась крупнейшим импортером СПГ, закупив газ на 455,2 млн евро, что на 13% больше, чем в декабре. Испания и Бельгия также значительно увеличили свои закупки – до 261,5 млн евро и 256,7 млн евро соответственно. Нидерланды увеличили закупки до 100 млн евро.

    Что касается трубопроводного газа, Венгрия, Словакия и Греция стали лидерами по импорту, потратив на газ 272 млн, 250 млн и 206 млн евро соответственно. Италия, наоборот, сократила закупки российского газа, уменьшив их объем в три раза до 91 млн евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией. Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 36%, достигнув менее 40 млрд кубометров, что произошло впервые за три года на фоне увеличенного нетто-отбора в отопительный сезон.

    Коментарии (9)
    17 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине

    Сийярто: Венгрия против выделения 20 млрд евро Украине

    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Идея о трате еще 20 млрд евро возмутительна, заявил Сийярто, передает ТАСС.

    «Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – добавил он.

    Ранее Евросовет утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский совет нацбезопасности и семь агентств поставили на паузу работу по противодействию «российским кибератакам» и «дезинформации», чтобы снизить напряжение в отношениях с Москвой, сообщили источники Reuters.

    Приостановка началась после прихода нынешней американской администрации, США прекратили регулярные встречи и совместные проекты с европейскими партнерами, заявили собеседники Reuters.

    В числе остановленных инициатив – программы по противодействию дезинформации и кибератакам, которые ранее велись в сотрудничестве с ФБР, министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

    Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ранее координировала усилия по противодействию «российским операциям» в Европе. В них входили совместные планы по борьбе с «саботажем» и более тесное сотрудничество правоохранительных органов европейских стран.

    В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте не стали комментировать ситуацию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что свертывание американской программы по борьбе с «российской угрозой» закономерно, поскольку подтверждения «саботажа и диверсий» со стороны России найдено не было.


    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 11:28 • Новости дня
    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России

    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России для расходов на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию, пишет Bloomberg.

    По данным издания, переговоры между министром иностранных дел Британии Дэвидом Ламми и главным дипломатом ЕС Каей Каллас сосредоточены на разработке инновационных инициатив для повышения европейского оборонного финансирования, передает Bloomberg.

    Известно, что встреча пройдет в Лондоне во вторник и включает обсуждение правовых и финансовых аспектов изъятия миллиардов в российских активах.

    Некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, выражают обеспокоенность по поводу конфискации, утверждая, что это может нарушить принцип иммунитета государства и повлиять на евро.

    Ламми отметил, что именно в Европе, а не в США, высказываются опасения по поводу суверенных активов, и добавил, что смена администрации в Германии может изменить ее позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в НАТО страны ЕС столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно.

    До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

    Коментарии (6)
    19 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Патрушев: В ЕС попытаются сорвать договоренности России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны попытаются сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», – цитирует Патрушева ТАСС.

    Он подчеркнул, что у этих стран не получится сорвать договоренности. Патрушев добавил, что не ожидает какой-то конкретной провокации.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе беседы с американским коллегой поддержал предложение о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине на 30 дней.

    После этого Минобороны сообщило, что российские средства ПВО и ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на инфраструктуру Украины.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Каллас подтвердила намерение ЕС продолжать военные поставки на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня, заявила агентству Reuters глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, Евросоюз продолжит поставки оружия на Украину, несмотря на то, что Россия считает их прекращение обязательным условием для начала переговоров о прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава дипломатической службы ЕС отметила, что Брюссель продолжает реализацию программы помощи Киеву до 40 млрд евро.

    Каллас также сообщила, что Евросоюз остается приверженным поддержке Киева и не собирается вносить изменения в свою политику в отношении поставок военной техники и оборудования.

    Ранее издание Bloomberg сообщило, что Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    Стало известно, во что обойдется увеличение расходов стран ЕС на НАТО

    Расходы стран ЕС на оборону в рамках НАТО увеличатся на 500 млрд евро ежегодно

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС, входящие в НАТО, столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно, следует из подсчетов национальных статслужб и НАТО.

    Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут повысить свои оборонные бюджеты на более чем 500 млрд евро в год. Такое увеличение связано с требованием президента США , который настаивает на более активном участии европейских стран в финансировании Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Согласно данным национальных статистических служб и НАТО, в прошлом году оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, составили 335,8 млрд евро. Для выполнения новых требований США странам придется значительно увеличить свои оборонные бюджеты.

    Ранее на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    В аварии под Архангельском столкнулись более 30 автомобилей
    В России изменились правила призыва в армию
    Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире
    Сотрудник салона связи передал неизвестным личные данные певца Shaman
    Сборная России по футболу разгромила команду Гренады

    Курс рубля способен на новые рекорды

    Российская валюта показывает в последнее время небывалый рост. Для экспортеров это не очень приятный фактор. Зато укрепление рубля помогает снижать инфляцию и дает надежду на уменьшение ключевой ставки ЦБ. Как долго продлится укрепление рубля и до какого максимального уровня может опуститься доллар? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

    Власти Украины признали, что застряли на пути в Евросоюз. Связано это не с Россией, а с Венгрией, премьер-министр которой решил окончательно похоронить европейские мечты Киева. Однако его план грозит провалиться с учетом значительного количества желающих сменить в Венгрии власть и все-таки сделать Украину частью ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Как найти лучшего подводника Великой Отечественной

    19 марта в России отмечается День моряка-подводника – и одним из самых распространенных споров в этот праздник является дискуссия о том, кого можно назвать лучшим асом подводной войны во время Великой Отечественной. Подводника № 1 выбирали в своих рядах и другие стороны Второй мировой войны. Почему ни немецкие, ни американские критерии подобного выбора для советских подводников категорически не подходят? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............