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    19 марта 2025, 11:54 • В мире

    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты
    @ Ludovic Marin/REUTERS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны.

    18 марта президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит на базу военно-воздушных сил в Люксей-Сен-Совер и дал понять, что у него есть «хорошие новости». Выступив перед местными летчиками, механиками и персоналом, он объявил, что «в 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты «Рафаль» новой модификации с гиперзвуковыми ракетами».

    Нюанс заключается в том, что ракеты, о которых идет речь, способны нести ядерные боеголовки. Таким образом, по мысли французских властей, база ВВС № 116 отныне будет принимать активное участие в так называемом ядерном сдерживании.

    Предполагается, что в Люксей-Сен-Совер будут базироваться две новых эскадрильи истребителей «Рафаль». Формирование седьмой эскадрильи должно быть завершено в 2032 году, а восьмой – в 2033-м. Речь идет о Rafale F5 пятого поколения, который предназначен для использования гиперзвуковой ядерной ракеты класса «воздух – земля» четвертого поколения ASN4G.

    Ракеты такой пока нет на вооружении, но она активнейшим образом разрабатывается. Именно эта система вооружений, по замыслу французского командования, должна стать ключевым элементом ядерного сдерживания на континенте. Утверждается, что ракета будет способна преодолеть любую ПРО и поразить цель на дальности 1000 км.

    База ВВС № 116 имени подполковника Папена (летчика, героя Второй мировой войны) расположена на 477 гектарах в департаменте Верхняя Сона, в пяти км от курортного городка Люксей-ле-Бен. Это восточная часть страны, недалеко от границы с Германией и Швейцарией.

    В ее истории были и полеты на бипланах, и бои с люфтваффе, и значительное расширение, и предложение о закрытии в 2008 году, когда происходило повсеместное сокращение военных сил. Однако в итоге база все же закрыта не была. Сохранив по документам статус стратегической, она тем не менее, судя по всему, де-факто не находилась в списке приоритетных.

    До недавнего времени на базе находились лишь старые «Миражи» общим числом 26 единиц, которые до 2028-го власти собираются заменять на более современные «Рафали». Несколько раз за последние годы случались неприятные инциденты с падением самолетов – один «Мираж 2000-5» упал в 2012-м, другой разбился в 2022-м, что вряд ли должно было сильно радовать местных жителей. Но несмотря на эти обстоятельства, военная база с ее 1,3 тыс. служащими оставалась одним из крупнейших работодателей департамента – вторым после завода «Пежо-Ситроен» в Везуле.

    Теперь, как объявил Макрон, государство собирается вложить в модернизацию базы 1,5 млрд евро. Кроме того, до 2035 года предполагается увеличить персонал до двух тысяч человек, включая военных и гражданских.

    Как заявили представители Елисейского дворца, инвестиции в базу ВВС были уже заложены в документах и никак не связаны с международными событиями. И разумеется, они никак не связаны с воинственной – и антироссийской – позицией французского президента и его настойчивым желанием обозначить себя как чуть ли не главного «ястреба» Европы.

    Основной миссией базы № 116 является «постоянное обеспечение безопасности», то есть «воздушная полиция» во французском воздушном пространстве, а также миссии национального масштаба, наднационального и миссии НАТО, в том числе в воздушном пространстве прибалтийских государств. Официально база «играет ключевую роль в обеспечении воздушной безопасности как на национальной территории, так и в воздушном пространстве союзников, в частности на восточном фланге альянса».

    Стоит отметить, что французы, каковы бы они ни были в прошлом, сейчас не слишком склонны к новизне, и их новое – это чаще всего хорошо забытое старое. В прошлом база ВВС № 116 уже участвовала в ядерном сдерживании – во время холодной войны и позже, а точнее, с 1966 по 2011 год, когда на ее территории также находились ракеты с ядерными боеголовками. Так что, когда французская пресса пишет, что решение президента «открывает для военной базы из департамента Верхняя Сона новые горизонты», журналисты немного лукавят.

    По сути, Макрон достал из чулана запыленные методички времен холодной войны и действует по проверенным рецептам, с поправкой на конкретные обстоятельства. Франция взяла курс на гонку вооружений. И когда президент страны объявляет, что государство «увеличит количество заказов на истребители «Рафаль» и ускорит их выполнение» в рамках новых инвестиций в оборону, принятых в условиях геополитического «переворота», он говорит именно то, что ему полагается по роли. Никак иначе он вести себя не может.

    Впрочем, поскольку это Эммануэль Макрон, он не забывает поддерживать интригу и дозированно наводить тень на плетень. Как заявил глава государства, в ближайшие недели будет объявлено о дополнительных инвестициях, которые должны стать ответом на «ускорение событий».

    «Наша страна и наша армия должны продолжать защищаться, вооружаться и готовиться, если мы хотим избежать войны», – заявил Макрон, выступая перед персоналом военной базы.

    На 1,5 млрд, которые выделяет государство, планируется среди прочего модернизировать авиабазу, включая как инфраструктуру, так и жилые помещения. Многозначительные упоминания, что самолеты с базы в Люксей-Сен-Совер без проблем долетают до прибалтийских государств, могут означать только одно: желание обозначить угрозу России. А учитывая намеки французского президента, следует понимать, что эта угроза – и бряцание ядерным оружием – явно будут не последними.

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