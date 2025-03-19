  • Новость часаТрамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
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    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 19:25 • Новости дня

    Уолтц сообщил о встрече России и США по Украине в Эр-Рияде

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российско-американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

    Уолтц по телефону обсудил с помощником российского лидера Юрием Ушаковым будущую встречу экспертных групп из обеих стран. Цель переговоров – обсудить реализацию и расширение режима частичного прекращения огня на Украине, ТАСС.

    Уолтц отметил, что диалог с российским коллегой был нацелен на поддержку усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине. Он уточнил, что встреча состоится в Эр-Рияде в ближайшие дни.

    По словам Уолтца, данное обсуждение является важной частью политики администрации Трампа, которая стремится к стабилизации ситуации в регионе. Он подчеркнул, что США и Россия продолжат сотрудничество для достижения общих целей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (26)
    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

    Коментарии (59)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Bloomberg: Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    @ Ukraine Military TV/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Британия и Европейский союз обсуждают возможность ускорения поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что это обсуждалось на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а также на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде.

    Лэмми подчеркнул важность укрепления Украины в военном и экономическом плане, отметив, что мир может быть достигнут только через силу.

    В свете новых договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава МИД Британии призвал Москву к безусловному прекращению огня.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    18 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ

    Трамп одобрил предложение Путина о хоккейных матчах между НХЛ и КХЛ

    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    В пресс-службе Кремля отметили, что американский президент положительно воспринял инициативу, предложенную Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (5)
    18 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В Белом доме сообщили, что переговоры продлились более полутора часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Ранее помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Песков сообщал, что лидеры проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту».

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия), рассказал каналу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что проработка деталей прекращения огня на Украине начнется в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира. Россия поддержала этот подход, добавил он.

    По словам спецпосланника, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин указал Трампу на риски из-за недоговороспособности Киева

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был посвящен ситуации на Украине, включая обсуждение рисков, связанных с недоговороспособностью Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Пресс-служба Кремля подчеркнула, что лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Во время беседы президент России также обратил внимание Трампа на существенные риски, обусловленные недоговороспособностью Киева. Пресс-служба Кремля отметила, что киевский режим неоднократно саботировал достигнутые договоренности, что создает дополнительные сложности в урегулировании конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился около двух часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.


    Коментарии (5)
    19 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Уиткофф назвал условие ослабления санкций против России

    Спецпосланник США Уиткофф заявил об ослаблении санкций против России после начала перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность ослабить антироссийские санкции после достижения договоренности о прекращении огня на Украине.

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США готова усилить санкции против России до максимального уровня для достижения успеха в мирных переговорах по конфликту на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Коментарии (5)
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    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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