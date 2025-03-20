Шойгу заявил о препятствиях для мирных переговоров с Киевом из-за конституции Украины и вопроса легитимности власти

Tекст: Антон Антонов

«Какие трудности есть у Украины. У Украины главная трудность – это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», –приводит слова Шойгу ТАСС.

Также он отметил проблему легитимности власти на Украине. По его словам, это усложняет определение сторон, с которыми можно вести переговоры. Кроме того, «запрет Владимира Зеленского самому себе вести переговоры» также был указан как значительное препятствие. Шойгу подчеркнул, что для достижения мирных договоренностей необходимо урегулировать эти вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом указывал, что решение о порядке проведения выборов и прекращении огня на Украине не может быть принято ни в Москве, ни в Вашингтоне.