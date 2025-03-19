Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Белый дом назвал цель США в переговорах по Украине
Белый дом сообщил о намерении Вашингтона добиться полного прекращения огня на Украине
Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Сейчас у нас частичное прекращение огня», – приводит слова Ливитт РИА «Новости».
Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Также запланированы переговоры 23 марта в Саудовской Аравии. При этом западные СМИ пишут, что переговоры России и США «не внушают оптимизма украинцам».