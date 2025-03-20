Лидеры стран ЕС намерены обсудить участие в переговорах по Украине

Bloomberg: Лидеры ЕС обсудят роль Евросоюза в переговорах России и США по Украине

Tекст: Вера Басилая

Лидеры Европейского союза собираются на саммите в Брюсселе, чтобы обсудить участие в переговорах по прекращению огня на Украине, инициированных президентом США, передает Bloomberg.

Встреча проходит после телефонных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Несмотря на поддержку усилий США по мирному урегулированию, лидеры ЕС обеспокоены отсутствием их участия в обсуждениях. Страны Евросоюза, в большинстве своем, отказываются от идеи снятия санкций с России. Вместо этого ЕС готовится обсудить 17-й пакет санкций против России.

Также на саммите будет обсуждено предложение Европейской комиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро, что станет частью новой стратегии обороны. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

Помимо оборонных вопросов, лидеры обсудят экономическое развитие ЕС, включая создание рынка капитала и снижение бюрократии. Также будут затронуты темы нового бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, включая возможность введения налога на финансовые транзакции.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня.

Напомним, что во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого Владимир Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.