Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
«Друзья мира» провели успешное заседание по Украине
Группа «Друзья мира» обсудила мирное разрешение конфликта на Украине в ООН
Группа «Друзья мира», созданная Китаем, Бразилией и странами глобального Юга, провела успешное заседание в ООН по урегулированию конфликта на Украине, приветствуя переговоры при посредничестве США.
Группа «Друзья мира», сформированная Китаем, Бразилией и государствами глобального Юга, провела успешное заседание по мирному урегулированию украинского кризиса.
Как передает ТАСС, заседание прошло в четверг, и об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. Он отметил, что были обсуждены последние события в конфликте на Украине и подвижки в мирных переговорах.
«Мы рады сообщить, что мы только что провели крайне успешное заседание группы «Друзья мира». Мы обсудили последнее развитие событий в конфликте на Украине, а также недавние подвижки в мирных переговорах и перспективах достижения долгосрочного мира», – заявил Фу Цун.
Группа приветствовала проводимые при посредничестве США переговоры по урегулированию конфликта. Постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе отметил, что конфликт может приближаться к переломному моменту, когда фокус смещается с поля боя к столу переговоров. Он добавил, что это изменение может стать новым импульсом для завершения конфликта и призвал стороны вести конструктивные переговоры.
В сентябре 2024 года министр иностранных дел Китая Ван И объявил о создании платформы «Друзья мира». Платформа, открытая для инклюзивного диалога, создана для содействия мирному разрешению украинского кризиса и объединяет усилия КНР, Бразилии и других стран глобального Юга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса. Группа «Друзей мира», инициированная Китаем и Бразилией, выразила озабоченность текущей эскалацией конфликта на Украине и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования на основе международного права. Европейским странам следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, которая предполагает проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.