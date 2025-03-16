После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
В результате протестов в Белграде «уничтожено» более 100 тракторов
Вучич заявил об «уничтожении более 100 тракторов» в ходе протестов в Белграде
В Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции «уничтожено более 100 тракторов», заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич отметил, что полиция не применила силу против протестующих, несмотря на сложившуюся ситуацию: «Мы полицейские дубинки даже не подняли». По его словам, силовики «терпели все и вытерпели».
«В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».
Некоторые тракторы у парка принадлежат аграриям, поддерживающим действующую власть. Однако аграрии, выступающие против нынешнего руководства Сербии, также привели колонну тракторов в город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек, задержаны 22 участника. В акции протеста участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться.