Кремль рассказал о совместной работе омбудсменов России и Украины

Уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело здесь не в администрации, а все-таки речь идет о том, что был контакт двух президентов. Это является основным моментом. Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать – синхронно, не синхронно, одновременно. Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. Кроме того, там были накладки с перемещениями из-за походных условий. Украинская коллега не могла вылететь. В общем, этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, почему по-прежнему не состоялось посещение осужденных в России украинцев и кто принимает такое решение в администрации российского президента.

Он отметил также не располагает сведениями о том, что у осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова серьезные проблемы со здоровьем.



«Я не получал информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я не могу ничего сказать на этот счет», – заявил Песков на просьбу подтвердить, жив ли Сенцов.



По его словам, вопрос об отказе в видеосвязи Денисовой с Сенцовым нужно адресовать во ФСИН и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.



«Это я не могу вам ответить, почему отказали в видеосвязи, потому что все-таки нужно, наверное, получить информацию из соответствующих органов ФСИНа, и Москалькова должна этой информацией обладать. Но все-таки он (Сенцов) заключенный и с каждым заключенным устанавливать видеосвязь невозможно. Но в остальном мы не располагаем, скажем так, всей логистической информацией, поэтому лучше все-таки обращаться к Москальковой», – ответил Песков на вопрос, почему Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым, и в каком он состоянии в связи с длительной голодовкой.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.

Напомним, в понедельник уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова провели встречу в Москве, чтобы обсудить план взаимных поездок к осужденным, отбывающим наказание на территории двух стран.