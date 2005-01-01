Победа сборной России взорвала соцсети

Вторая подряд победа сборной России по футболу стала приятным сюрпризом для российских болельщиков.

Комментатор Владимир Стогниенко во время трансляции матча на «России-1» после финального свистка включил песню «Ты просто космос, Стас». Таким образом он поздравил тренера Станислава Черчесова, сообщает издание «Ридус».

Пианист Денис Мацуев также показал, как нужно радоваться победе России:

«Мы специально все это время притворялись, что не умеем играть, чтобы другие сборные не готовились к играм с нами», – заявил в Twitter пользователь Ega_koV.

Прозвучала версия о том, что российские футболисты сломали систему:

#РоссияЕгипет #чм2018

Эх, мне кажется, это все землица русская

Месси ваш продул

Бразильцы ваши продули

А ПОЦАНЫ С ДЕРЕВНИ КОЛОХЗАН НИ РАЗУ НЕ ВЫХОДИЛИ ИЗ ГРУППЫ СЛОМАЛИ СИСТЕМУ МАТЬ ВАШУ 2018 ЧО ТЫ С НАМИ ДЕЛАЕШЬ —, Клаид(@GerraHell) 19 июня 2018 г.

Шутили над сборной Египта по футболу:

Сборная Египта:

нам не забьет Сборная России если мы сами себе забьем

#россияегипет pic.twitter.com/Os7HRMhU89 — ника (@lyrique221) 19 июня 2018 г.

Комментаторы в этот раз были немногословны, но очень эмоциональны:

Коротко о матче Россия-Египет

Коментаторы:

- ДЗЮБА, ДЗЮБА, ДЗЮБА, ДЗЮБА, ДЗЮБА

- САЛАХ, САЛАХ, САЛАХ, САЛАХ, САЛАХ#РоссияЕгипет — Я Упадыш, драсте (@Upadish033) 19 июня 2018 г.