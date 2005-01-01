Соловьев посмеялся над провалом призыва Мэй бойкотировать ЧМ-2018

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял в соцсетях попытку британского премьера Терезы Мэй устроить бойкот чемпионата мира по футболу в России.

«Такого Саранск еще не видел. Что-то бойкот ЧМ-2018 , который пытались устроить Тереза Мэй с сотоварищами, совсем не получается», – написал Соловьев в своем Twitter.

Так телеведущий отреагировал на новость о приезде принцессы Японии Хисако Такамадо в Саранск на матч чемпионата мира Япония – Колумбия. Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

Перед началом ЧМ-2018 западные СМИ признали провал бойкота чемпионата мира в России.

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что члены королевской семьи и британские министры не поедут в Россию из-за отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти также призывали остальные страны поддержать их бойкот. На призыв откликнулись лишь чиновники Исландии, Австралии и Польши.