Принцесса Японии прилетела на матч в Саранск

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск на матч чемпионата мира Япония – Колумбии; это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

Встреча группы H в Саранске пройдет во вторник и начнется а 15.00 мск.

Последний раз члены японской императорской семьи посещали Россию в 1916 году во время Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Власти Мордовии подготовили для принцессы культурную и экскурсионную программу. Во вторник утром Такамадо посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, где находится основная коллекция работ всемирно известного скульптора Степана Эрьзи.



Напомним, 16 июня бывший президент Франции Николя Саркози, прибывший в Казань на матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии, встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.