Саркози оценил атмосферу на ЧМ по футболу в России

Бывший президент Франции Николя Саркози, прибывший в Казань на матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии, встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Саркози прибыл в Казанский Кремль, где встретился с Миннихановым. Бывший лидер Франции отметил, что эти дни весь мир смотрит на Россию и на Казань, где проходит чемпионат мира по футболу. «По его словам, чемпионат мира является удивительным событием и футбол – это универсальный спорт, который позволяет объединять людей», – говорится в сообщении на сайте главы Республики Татарстан.

«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня – в Казани, атмосфера – фантастическая!» – сказал Саркози.

Минниханов со своей стороны отметил, что футбол действительно объединяет всех, а Казани очень повезло, что она принимает матчи чемпионата мира.

Казань примет четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала ЧМ. В субботу Франция победила Австралию со счетом 2:1 на «Казань Арене».