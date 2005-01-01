Франция победила Австралию в матче ЧМ по футболу

Футболисты сборной Франции одержали победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России, прошедшего в субботу, 16 июня, в Казани.

Встреча группы C завершилась со счетом 2:1 в пользу французов, передает РИА «Новости».

Именно на этом матче впервые в истории чемпионатов мира по футболу была использована система видеопомощи арбитрам – VAR.

В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании.