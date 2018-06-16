На ЧМ по футболу в России впервые в истории использовали VAR

Уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил пенальти в ворота сборной Австралии в матче с командой Франции после первого использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в истории чемпионатов мира по футболу.

Встреча группового этапа турнира проходит в Казани, передает ТАСС.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была опробована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии, а также Кубке конфедераций – 2017 в России.