Западные СМИ признали провал бойкота ЧМ в России

Несмотря на то, что западные страны решили не отправлять официальных представителей на ЧМ-2018, бойкотировать первенство не получилось – фанаты со всего мира прибывают в Россию.

ЧМ-2018 – это самое крупное событие, которое Россия принимает с советских времен, когда США и другие страны бойкотировали Олимпиаду в 1980 году из-за вторжения СССР в Афганистан, сообщает Reuters.

Разговоры о спортивном бойкоте ЧМ-2018, начавшиеся после появления дела Скрипалей, не оправдалась.

Западные лидеры держатся подальше, хотя есть те, кто вроде президента Франции Эммануэля Макрона, возможно, посетят более поздние матчи, если их команды будут демонстрировать успех. Правительства предупредили своих граждан о жестоких российских футбольных хулиганах и о риске подвергнуться расовым и гомофобным нападкам.

Президент России Владимир Путин приветствовал ФИФА за приверженность девизу «спорт без политики».

«Попытки бойкотировать были обречены с самого начала», – цитирует издание слова заместителя премьер-министра Виталия Мутко.

Отмечается, что Путин посетит церемонию открытия ЧМ-2018 вместе с 15 лидерами иностранных государств, восемь из которых представляют страны бывшего СССР. Также сообщалось о визите представителей Руанды, Ливана, Панамы, Северной Кореи.