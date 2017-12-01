СЕ призвал Украину выполнять рекомендации Венецианской комиссии по языкам

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая в Страсбурге на конференции, посвященной 20-летию рамочной конвенции по защите национальных меньшинств, призвал Киев выполнять рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся украинского закона «Об образовании».

Ягланд призвал Киев продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону «Об образовании», чтобы результат соответствовал правовым нормам Совета Европы, передает ТАСС.

«Применение этих норм на территории стран-участниц – это путь к обеспечению надежности, стабильности и справедливости для каждой семьи и отдельного гражданина», – считает генсек СЕ.

Он подчеркнул, что «государства должны обеспечивать право и способность людей широко использовать родной язык, в том числе и в определенных официальных обменах».

Напомним, в декабре прошлого года Венецианская комиссия раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. Венецианская комиссия также признала, что русский язык на Украине оказался в наихудшем положении.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Россию и Венгрию, но и Румынию.