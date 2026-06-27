День молодежи отпраздновали в Смоленске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Max о проведении масштабных мероприятий в честь Дня молодежи. Смоленск, получивший статус Молодежной столицы России в 2026 году, стал федеральной площадкой празднования.

Программа стартовала 26 июня и продлится все выходные. Мероприятие, организованное при поддержке Росмолодежи, посвящено темам мечты, единства и гордости. Центральные улицы города стали тематическими, открылись 69 площадок для участников разных возрастов.

Торжественное открытие состоялось на площади Ленина при участии известных артистов и блогеров.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил уровень организации. «Вопросы молодежной политики входят в число безусловных приоритетов государства и имеют ключевое значение для будущего страны», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Смоленск получил статус молодежной столицы России.

В прошлом году президент России Владимир Путин анонсировал открытие новых молодежных центров в регионах.