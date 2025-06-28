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Кремль анонсировал участие Путина в открытии молодежных центров
В субботу, в День молодежи, президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии молодежных центров в российских регионах, сообщил Кремль.
Открытие молодежных центров запланировано в шести регионах России. Президент также намерен побеседовать с представителями молодежных организаций, передает РИА «Новости».
В ходе мероприятия состоится обсуждение фестивалей «День молодежи», основными площадками для которых выбраны Омск и Пермь – оба горда одержали победу в конкурсе «Время молодых» и были выбраны молодежными столицами России.
В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Их основными тематическими линиями станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, передает ТАСС.
Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера.