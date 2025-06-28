Кремль анонсировал участие Путина в открытии молодежных центров

Tекст: Антон Антонов

Открытие молодежных центров запланировано в шести регионах России. Президент также намерен побеседовать с представителями молодежных организаций, передает РИА «Новости».

В ходе мероприятия состоится обсуждение фестивалей «День молодежи», основными площадками для которых выбраны Омск и Пермь – оба горда одержали победу в конкурсе «Время молодых» и были выбраны молодежными столицами России.

В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Их основными тематическими линиями станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, передает ТАСС.

Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера.