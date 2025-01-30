Литовский наемник ВСУ получил 13 с половиной лет колонии в России

Гражданина Литвы осудили в России на 13 с половиной лет за участие в боях на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литовский гражданин Римас Армайтис был заочно приговорен в России к 13 с половиной годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.

Приговор был вынесен Верховным судом ДНР, который учел позицию государственного обвинителя. Армайтис осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный в марте 2022 года вступил в признанный в Белоруссии террористическим полк имени Кастуся Калиновского, который является частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Затем Армайтис, пройдя военную подготовку, до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Украины. За свою деятельность наемник получил вознаграждение, эквивалентное более 2,3 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили переименовать Русскую улицу в Вильнюсе в честь ликвидированного на Украине литовского наемника Тадаса Тумаса. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины.