  • Новость часаАмериканские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»
    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    ВСУ атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе
    Токаев посетит Москву на 80-летие Победы
    Минобороны: ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Путин поддержал проект «Речные магистрали»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 15:46 • Новости дня

    Литовский наемник ВСУ получил 13 с половиной лет колонии в России

    Гражданина Литвы осудили в России на 13 с половиной лет за участие в боях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был заочно осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины, где он служил в признанном террористическим полку.

    Литовский гражданин Римас Армайтис был заочно приговорен в России к 13 с половиной годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.

    Приговор был вынесен Верховным судом ДНР, который учел позицию государственного обвинителя. Армайтис осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Осужденный в марте 2022 года вступил в признанный в Белоруссии террористическим полк имени Кастуся Калиновского, который является частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Затем Армайтис, пройдя военную подготовку, до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Украины. За свою деятельность наемник получил вознаграждение, эквивалентное более 2,3 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили переименовать Русскую улицу в Вильнюсе в честь ликвидированного на Украине литовского наемника Тадаса Тумаса. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины.

    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

    Коментарии (13)
    30 января 2025, 10:04 • Новости дня
    CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине

    CNN: Более 20 американских наемников пропали на передовой в украинском конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 американских наемников пропали на передовой на Украине, при этом число потерь резко возросло за последние полгода, а тела некоторых погибших до сих пор не удалось вернуть.

    Более 20 американских наемников, принимавших участие в украинском конфликте, числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. В сообщении канала говорится, что потери среди иностранцев резко возросли за последние шесть месяцев.

    По данным CNN, тела по меньшей мере пяти американских наемников не удается забрать с поля боя с момента их уничтожения в ходе боевых действий. Также, по информации канала, тела двух наемников были возвращены Украине в прошлую пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре были обнаружены убитые наемники с флагами США, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, и ранее возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Коментарии (7)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие

    Мирошник: После удара ВСУ по Кременной большая часть города осталась без света

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, есть раненые, повреждены жилые дома и административное здание, большая часть города осталась без света, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в своем Тelegram-канале , что ВСУ выпустили более 30 снарядов с кассетной боевой частью по спальному кварталу в Кременной.

    По его данным, в результате обстрела серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание, известно об одном раненом гражданском жителе.

    В настоящее время значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти продолжают обход домов, эвакуацию жителей и принимают меры по ликвидации последствий обстрела.

    Ране системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью.

    Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Взрывы в Измаиле на юге Украины привели к крупному пожару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

    На юге Украины, в городе Измаиле Одесской области, ночью произошли взрывы, которые привели к возникновению пожара, передает ТАСС. По информации издания «Страна», инцидент зафиксирован на видео, где видно крупное возгорание.

    Сообщается, что в ночь на четверг в Одесской области продолжалась воздушная тревога более пяти с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту украинских военных в порту Одессы, в результате чего припортовая инфраструктура в Одесской области была повреждена, а также в Одессе был нанесен удар по аэродрому с беспилотниками.

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

    Коментарии (8)
    30 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Гагин: Славянск и Краматорск ждут серьезные битвы

    Эксперт Гагин спрогнозировал тяжелые бои за Славянск и Краматорск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска тщательно готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сосредоточив там значительные силы и технику, что предвещает серьезные сражения за эти стратегически важные города, заявил военный эксперт Ян Гагин.

    Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав значительное количество техники и живой силы. Как пишет РИА «Новости», военно-политический эксперт Ян Гагин выразил мнение, что за эти города развернутся серьезные битвы. По его словам, противник не собирается сдавать эти города без боя. Гагин подчеркнул, что «и Краматорск, и Славянск являются крупными городами, и враг готовился к их обороне». Он отметил, что «там достаточно техники и живой силы противника».

    Гагин также заявил, что «легкой битвы не будет», и что оба города не будут отданы просто так. Эксперт сравнил размеры Краматорска и Славянска с Артемовском, подчеркивая их значимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Славянска и Краматорска становится одной из целей Вооруженных сил РФ на 2025 год, Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта, а российские войска формируют новые котлы в зоне спецоперации.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 10:19 • Новости дня
    СМИ: ВСУ отступят из Запорожской области после потери Великой Новоселки

    Seznam zprаvy: ВСУ отступят из Запорожской области после потери Великой Новоселки

    Tекст: Александра Юдина

    Освобождение российскими военными Великой Новоселки может вызвать масштабное отступление украинских войск из юго-восточной части Запорожской области из-за нехватки личного состава и некомпетентного командования, пишет Seznam zprаvy.

    Потеря Великой Новоселки для Киева может стать серьезным ударом, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что, как падение Угледара в сентябре-октябре, это событие может повлечь за собой дальнейшее отступление с обширной территории в юго-восточной части Запорожской области.

    В материале отмечается, что украинские войска на этом участке столкнулись с серьезными проблемами: нехватка людей и некомпетентное командование привели к тому, что взятые в окружение украинские солдаты не имели возможности организованно отступить.

    Падение Великой Новоселки и связанные с этим последствия вызывают серьезную тревогу на Западе, так как это может повлиять на общее положение сил на юго-востоке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 07:30 • Новости дня
    ВС России взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие продолжают выдавливать силы ВСУ в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, что привело к значительным потерям противника, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продолжают наступление в районе Новой Кругляковки, передает ТАСС.

    ВС России удалось сократить пространство маневров украинских подразделений до 16 кв. км. Украинские силы оказались в огневом кармане, что привело к большим потерям.

    Марочко также отметил, что передовой укрепрайон украинских сил, находящийся на господствующей высоте, вынужден перейти к круговой обороне.

    Специалист подчеркнул, что российские подразделения планомерно продолжают сжимать кольцо вокруг украинских позиций, что осложняет возможности их маневра и усиливает давление на врага.

    По данным эксперта, продолжающиеся боевые действия в этом районе являются частью более широкой операции по выдавливанию ВСУ из Харьковской области.

    Накануне российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР. До этого российские войска освободили Двуречную в Харьковской области, также ВС России освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:25 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Украинская ракета была сбита ночью силами ПВО в небе над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил оперштаб Курской области.

    Представители оперативного штаба сообщили в Telegram-канале, что ракету сбили ночью, она была успешно уничтожена в воздухе.

    Ранее российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

    Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта за серию поджогов военных объектов

    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта, который по заданию СБУ поджег военные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции, сообщил ЦОС ФСБ.

    В Подмосковье задержали гражданина России 1979 года рождения, совершившего серию диверсионных актов по указанию СБУ, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению ЦОС ФСБ, обвиняемый был вовлечен в диверсионную деятельность, направленную на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

    По данным силовых служб, в 2023 году задержанный установил контакт с сотрудником СБУ через интернет. Под руководством куратора он прошел обучение мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По поручению СБУ он поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и складское помещение компании, производящей продукцию для Министерства обороны России.

    Организаторы из СБУ обещали диверсанту поддельные документы для выезда в Европу, однако после последней диверсии куратор перестал выходить с ним на связь. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

    Ранее ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой. В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации.

    Также 18-летнего Гагика Григоряна из Курска приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей за госизмену и приготовление к теракту.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о неэффективности стандартов НАТО на Украине

    Пленный украинский военный заявил о неэффективности стандартов НАТО в боевых условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский военный Игорь Парфентьев, обучавшийся зарубежными инструкторами на полигоне в Житомирской области, заявил об отсутствии действенности стандартов НАТО в условиях конфликта на Украине.

    Военнослужащий вооруженных сил Украины Игорь Парфентьев, взятый в плен, сообщил, что при обучении украинских военных американскими инструкторами стандарты НАТО оказываются неэффективными в боевых условиях на Украине. Парфентьев проходил подготовку на одном из полигонов в Житомирской области, где наблюдал военные учения, проводимые американцами для украинских военных. Пленный отметил, что среди обучаемых были разнообразные люди, включая алкашей, наркоманов и обычных людей, передает ТАСС.

    По его словам, украинские инструкторы, майоры и старшие лейтенанты в целом соглашались с тем, что объясняют американцы, но не видели практической пользы от стандартов НАТО в войне на Украине. Парфентьев также рассказал, что на полигоне встречал американцев с разными взглядами, среди которых были как сочувствующие Украине и русским, так и те, кто хотел «убивать русских».

    Ранее командир 155-й бригады ВСУ рассказал о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    Британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 11:46 • Новости дня
    Задержанный за диверсии в Подмосковье хотел сбежать из России

    Задержанный за поджоги военных объектов в Подмосковье россиянин заявил, что кураторы СБУ обещали ему помочь уехать из России

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный в Московской области россиянин, занимавшийся диверсиями по заданиям СБУ, планировал побег из России, однако его кураторы с Украины перестали выходить на связь, следует из допроса ФСБ.

    На допросе задержанный за поджоги военных объектов признался, что его кураторы из СБУ обещали помочь с бегством за границу в случае опасности, но в итоге не вышли с ним на связь, передает ТАСС.

    Мужчина рассказал, что в марте 2023 года познакомился с человеком, представившимся сотрудником СБУ, через комментарии и посты на YouTube. Ему предложили сотрудничество, подразумевающее проведение поджогов и диверсий на территории России. По его словам, ему дали инструкции по технике безопасности, конспирации и изготовлению взрывных устройств.

    Он отметил, что после последнего акта диверсии запросил у куратора коридор для выезда, так как не чувствовал себя в безопасности. Однако после этой просьбы кураторы не вышли на связь, и с тех пор контакты с ними были потеряны.

    Ранее ФСБ задержала в Подмосковье гражданина России за серию диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины.

    По данным российской спецслужбы, задержанный совершил поджоги военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.

    Ранее задержанных россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву обвинили в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 23:01 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ сбиты при подлете к Бердянску

    Балицкий: Беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, были сбиты до при подлете к городу, повреждений городской инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Бердянск, задействовав при этом не менее трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем Telegram -канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, беспилотники были нацелены на порт города, но все они были сбиты на подлете к Бердянску.

    Атака не оказала влияния на работоспособность порта и городской инфраструктуры. В результате нападения ни один человек не пострадал. Очаги возгорания, возникшие из-за дронов, были оперативно потушены. Губернатор также отметил, что сохраняется опасность повторных ударов на город и порт.

    Ранее средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

    До этого силы ПВО России успешно ликвидировали четыре украинских беспилотника, три из которых были сбиты над Крымом, а один над Белгородской областью.

    Кроме того, в Курской и Мурманской областях в период с 10.05 до 11.40 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных аппарата.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 22:48 • Новости дня
    ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым, сообщило Министерство обороны России.

    Средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника. Сообщается, что оба беспилотных летательных аппарата были сбиты дежурными средствами ПВО около 20.45 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее силы ПВО России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника, из которых три были сбиты над Крымом, а один – над Белгородской областью.

    В Курской и Мурманской областях в период с 10.05 до 11.40 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных аппарата.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Кимаковский заявил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках ВСУ удержать позиции севернее Селидово, чтобы избежать окружения Красноармейска, как это произошло ранее в Великой Новоселке.

    Кимаковский подчеркнул, что украинские силы в районе Красноармейска стараются предотвратить окружение, передает ТАСС. По его словам, севернее Селидово, ближе к Покровску, противник активно сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные подразделения.

    Кимаковский отметил, что целью данных действий является удержание российских войск от продвижения на запад, к границе Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это необходимо для предупреждения охвата Красноармейска с западной и северной сторон, в то время как охват ведется и с юго-востока – со стороны Мирнограда.

    Он сравнил текущую ситуацию с событиями в Великой Новоселке, где украинские силы оказались в окружении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; по мнению эксперта, ВСУ взорвали шахту с целью создания тактического преимущества в обороне; также сообщалось, что глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    Израильские власти остановили освобождение палестинских заключенных
    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США
    Франция покинула последнюю военную базу в Чаде
    В Волгограде стая собак покусала девятилетнего мальчика
    В Госдуме предложили дать детям право менять имя в случае травли
    Ростовских инспекторов ДПС уволили за вымогательство взятки у участника СВО

    Кому могут продать «Северный поток – 2»

    Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»

    «Когда я во время реабилитации приехал в полк выздоравливающих, мне не поверили, что у меня протез». Ветеран спецоперации Александр Малов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как ради его спасения командир пошел против военной логики, как боевой опыт помог с получением новой должности и почему ветеранам полезны компьютерные игры. Подробности

    Перейти в раздел

    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

    Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............