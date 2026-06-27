При столкновении легкого самолета с высоткой в Пекине погиб пилот

Спортивный самолет врезался в пекинский небоскреб, погиб пилот

Tекст: Мария Иванова

Авария с участием легкомоторного воздушного судна произошла в деловом районе Чаоян, передает РИА «Новости». Местная администрация подтвердила факт трагедии, опубликовав официальное заявление о случившемся.

«Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет 26 июня в 17.55 во время полета врезался в высотное здание рядом с восточным участком Третьей кольцевой дороги в районе Чаоян», – говорится в сообщении властей.

В результате катастрофы погиб один человек – пилот, который находился на борту в одиночестве. Еще 13 граждан получили различные травмы прямо на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower.

Накануне при неудачной посадке на варшавском аэродроме разбился другой легкомоторный самолет.

Десятью днями ранее в американском штате Техас подобный борт упал на автомобильную магистраль.