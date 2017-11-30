Венецианская комиссия: Русский язык на Украине оказался в наихудшем положении

Секретарь Венецианской комиссии Совета Европы Томас Маркерт заявил, что юридически положение русского языка на Украине сейчас хуже, чем у языков стран Евросоюза.

«Здесь надо четко разделить на две части – по языкам меньшинств, говорящих на языках ЕС, и в отношении других. Отличие между нормами закона в отношении этих групп слишком велико, последние оказались в значительно худшем положении, чем первые. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением конституции Украины, отдельно упоминающей о русском языке и не вспоминающей о других. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону «Об образовании» русский язык оказался в худшей ситуации», – заявил Маркерт, передает «Европейская правда».

Он также подчеркнул, что Украина должна выполнить международные обязательства, разрешив деятельность частных школ с преподаванием на языке национальных меньшинств. При этом Маркерт имел в виду такие языки, как венгерский и румынский.

Напомним, в декабре Венецианская комиссия раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.

В документе комиссии отмечалось, что норма закона об образовании «обеспечивает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, например на болгарском, венгерском, румынском и польском», однако «новый закон не дает решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка».

Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ.

Комиссия занимается анализом законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов и права меньшинств.

Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение «европейских стандартов» в области демократии, к которым стремится в том числе и Киев.