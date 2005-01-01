Украина наживает себе еще одного врага в Европе

Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека?

Румынский культурологический центр в Черновцах в четверг осмелился выступить против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в дискриминации по этническому признаку. СБУ стремится «сеять страх и уныние» среди общественных организаций румын Украины «для безусловной и ускоренной украинизации», цитирует заявление центра ТСН.

Как сообщает центр, 13 мая в его витрине были размещены «праздничные» исторические карты, посвященные 100-летию современного румынского государства. Среди них – карта так называемой Романия Маре («Великой Румынии») 1918–1940 годов, в которую входила часть современной Черновицкой области. 22 мая СБУ возбудила дело по статье о сепаратизме, по которой грозит до трех лет тюрьмы. 11 июня дюжина сотрудников СБУ нагрянула в культурный центр с обыском. Была изъята та самая карта.

«CБУ просто выполняет политические заказы наших ультранационалистических властей, радикалов из «Национального корпуса» и других организаций. Они делают все для того, чтобы мы не проводили никаких мероприятий, сидели «тише воды и ниже травы», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра румынской культуры им. Евдоксия Гурмузаки Василе Терицану.

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«Силовики целый день провели в нашем помещении, изъяли все книги, которые у нас были, газеты и журналы, которые мы издаем, наши личные компьютеры и ноутбуки, изъяли всю переписку с представителями местной власти, киевскими властями и дипломатами. Так что у них вся документация есть, и они могут убедиться в том, что мы не ведем никакой пропаганды сепаратизма», – пояснил Терицану. «Они обожглись на молоке в Донецке и теперь дуют на воду в Черновцах», – сказал по этому поводу глава центра.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, принудительная украинизация, которую власти в Киеве проводят после победы Евромайдана, уже вызвала сопротивление представителей едва ли не всех «нетитульных» наций Украины. При попустительстве властей украинские националисты приступили к силовому подавлению тех, кто не согласен с такой политикой.

Первыми сопротивление им оказали русские на юго-востоке еще весной 2014 года. В прошлом году сопротивление начали оказывать и в венгерской общине на западе республики. Правда, за венгров на Западе хоть есть кому вступиться – Будапешт уже наложил санкции на Киев. В прошлом месяце ростом правого экстремизма на Украине впервые публично возмутились и лидеры еврейской общины. Теперь же, похоже, терпение закончилось и в румынской общине.

«Министерство иностранных дел Румынии вызвало к себе украинского посла, дипломаты следят за нашей ситуацией и будут действовать в зависимости от того, как будут развиваться события»,

– рассказал Терицану. Он добавил, что позиция Бухареста является принципиальной. «Мы абсолютно отвергаем любые обвинения в сепаратизме. То, что на карте была изображена граница 1918 года – так у нас же нет цензуры исторических карт. Есть же книги, газеты, журналы, которые печатают массу исторических карт», – отметил представитель румынской общины.

Облава в культурном центре и впрямь уже успела поссорить Киев с Бухарестом. Накануне МИД Румынии назвал действия СБУ «запугиванием», а украинского посла Александра Банькова вызвал к себе на ковер.

По мнению центра, с принятием закона об образовании «нарушение наших прав стало привычным делом», вплоть до угроз с применением физической силы. «Считать сепаратизмом желание некоторых этносов сохранить свою идентичность в период, когда Украина желает интегрироваться в европейские структуры, означает возвращаться к практикам и действиям печальных времен КГБ», – сетуют в центре.

Центр потребовал от президента Петра Порошенко прекратить преследование, а его румынского коллегу Клауса Йоханниса попросил о защите.

По словам директора центра, среди местных румын нарастает раздражение политикой Киева, особенно принудительной украинизацией «с пеленок». Терицану сокрушается: в загсах в свидетельства о рождении имена записывают в украинском варианте: «Ион становится Иваном, Елена – Оленой, Михай – Михайлом».

«В случае с Румынией на самом деле все гораздо сложнее, чем с Венгрией в Закарпатье, – сказала порталу «Страна.uа» глава центра Балтийско-Черноморских исследований Ирина Верещук. – Некоторые населенные пункты даже проводят символические референдумы по присоединению к Румынии».