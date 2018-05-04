Лукашевич назвал украинский закон «Об образовании» «языковой зачисткой»

Украинский «Об образовании» похож на «языковую зачистку» образовательного пространства страны, что прямо противоречит конституции Украины, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета международной организации в Вене.

Он подчеркнул, что подписанный в сентябре 2017 года Петром Порошенко закон «Об образовании» нарушает международные обязательства Украины, в том числе в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Декларации ООН о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Итогового документа Венской встречи СБСЕ 1986 года, Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года, Доклада совещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств 1991 года, передает ТАСС.

Лукашевич напомнил, что претензии властям Украины по поводу нового закона выразили представители международных организаций, парламентских структур, правозащитных объединений. Кроме того, в декабре прошлого года положения закона раскритиковала Венецианская комиссия Совета Европы.

Постпред России при ОБСЕ обратил внимание Верховного комиссара по делам национальных меньшинств на попытки Киева вывести из-под действия закона языки государств Евросоюза, не меняя самой сути документа.

«В контексте профильных универсальных правозащитных инструментов такое предвзятое отношение может быть истолковано в качестве расизма, причем как части планомерной политики государства и его руководства», – сказал Лукашевич.

В связи с этим Россия обратилась с призывом к входящим в ЕС странам еще раз задуматься над тем, что происходит на Украине, и «вплотную заняться, наконец, ситуацией с правами нацменьшинств на Украине».

Лукашевич подчеркнул, что украинский закон «Об образовании» препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта, так как обнажает откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по пункту 11 минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, который предусматривает принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей с учетом их права на языковое самоопределение.