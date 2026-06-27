И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
СК: На борту совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8Т находились 12 человек
На борту вертолета Ми-8Т, который совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Северо-Енисейск в Красноярском крае, находились 12 человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК начал проверку по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщается на сайте ведомства.
«На борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров», – сообщили в СК.
Следователи и следователи-криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам этих действий будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рядом с населенным пунктом Северо-Енисейск в Красноярском крае произошла жесткая посадка вертолета Ми-8Т.