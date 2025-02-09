С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
В Крыму предложили оценить ущерб от обстрелов ВСУ
Глава крымского парламента предложил Константинов подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне подсчитать ущерб, нанесенный регионам России обстрелами ВСУ, отметив важность этого шага для восстановления справедливости.
Константинов выступил с предложением инициировать на федеральном уровне подсчет ущерба, нанесенного российским регионам в результате обстрелов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что такие подсчеты имеют ключевое значение для восстановления справедливости и демонстрации правды, передает РИА «Новости».
Он привел пример из истории, отметив, что подобный анализ не был выполнен после Великой Отечественной войны. Хотя СССР одержал победу и закрепил ее дипломатически, ущерб, нанесенный оккупантами, не был подробно подсчитан и предъявлен их правопреемникам для компенсации. По его мнению, если бы тогда это было сделано, Германия до сих пор не расплатилась бы.
Константинов отметил, что в результате этого пропуска сейчас на Украине и под Курском снова оказались танки с немецкими крестами, а по российским городам ведутся обстрелы из высокоточного американского оружия. «Поэтому необходимо все учитывать, компенсировать, не списывая на «мир и дружбу». Мир и дружба – хорошо, но денежки – врозь», – заявил он.
Ранее СК оценил ущерб от действий ВСУ на территории шести российских областей в 60 млрд рублей после проведения около 900 экспертиз.