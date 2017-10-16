Автор карикатуры на Поклонскую попросил убежище во Франции

Камчатский художник Денис Лопатин, создавший карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и императора Николая II, сообщил о подаче заявления на получение политического убежища во Франции.

Художник рассказал РБК, что на днях переехал во Францию из Швейцарии, где принимал участие в международной выставке. Там он и оформил документы, а также стал посещать курсы французского языка.

Сама Поклонская назвала отъезд Лопатина во Францию побегом и попыткой изобразить из себя жертву. «В соответствии с заключением религиоведческой экспертизы, беглый «карикатурист» своей «работой» призывает к уничижительному отношению к ценностям православия, провоцирует ненависть к верующим, что является преступлением, за которое предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Ущербность «творчества» и трусливое поведение очень хорошо характеризуют заказчиков его «работы», – добавила она.

Поклонская также сообщила, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту «преступления экстремистской и террористической направленности». Она отметила, что во Франции уважают и ценят нашего императора государя Николая II, являющегося православным святым, за честь которого стоят миллионы людей во всем мире.

Напомним, на Камчатке следователи отказались заводить дело на местного художника Дениса Лопатина. Его карикатуру отправили на экспертизу в декабре 2017 года, после того как некие местные жители подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих.

Позже Поклонская пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину из-за отказа его подчиненных признать карикатуру оскорблением. Депутат также направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из Cети карикатуру на нее и императора Николая II.