Поклонская решила сама бороться с карикатурой на себя и Николая II

Наталья Поклонская направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из Cети карикатуру на нее и последнего российского императора Николая II.

«Сегодня мной направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети интернет такого, с позволения скажу, портрета», – передает РИА «Новости» слова Поклонской.

Она предложила правоохранителям и экспертам, не нашедшим в картине оскорбления чувств верующих, заказать портреты у автора карикатуры.



«Если наши правоохранители с экспертами – философами, филологами – считают, что эта мерзость – норма, и как они ее именуют «жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции»: закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного», – заявила Поклонская.

Ранее на Камчатке следователи отказались заводить дело на местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Карикатуру Лопатина отправили на экспертизу в декабре 2017 года после того, как некие местные жители подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих.

Во вторник Поклонская пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину на непризнание его подчиненными карикатуры с изображением ее и последнего российского императора Николая II оскорблением.