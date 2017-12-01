Задержан глава Audi

Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан в связи с обвинениями в мошенничестве и лжесвидетельствовании по делу о «дизельном скандале». В ближайшее время будет принято решение о досудебном заключении Штадлера под стражу.

«Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром задержан», – приводит Reuters заявление представителя Volkswagen Group, куда входит Audi.

В концерне добавили, что сейчас продолжается проверка обоснованности ареста.

Ранее прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Следствие подозревает, что автомобили Audi оснащали программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопах.

Напомним, «дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen, в который входит Audi, разразился в США еще в 2015 году: компанию обвинили в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов – для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.

В конце августа 2017 года американский суд приговорил инженера Volkswagen к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов за причастность к «дизельному скандалу». В декабре 2017 года бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы в рамках этого дела.

В июне прокуратура германского города Брауншвейг, расследовавшая «дизельный скандал», наложила на Volkswagen штраф в 1 млрд евро.