Опубликовано видео запуска «Искандером» баллистической ракеты

Министерство обороны России опубликовало видеозапись испытаний оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях Восточного военного округа.

Видео размещено на канале ведомства на YouTube. На кадрах запечатлено размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск.

Американские СМИ ранее писали, что «вооруженная до зубов Калининградская область», где на вооружении стоят ракетные комплексы «Искандер-М», является худшим кошмаром НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, он способен поражать малоразмерные цели – ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, а также самолеты и вертолета на аэродромах.