В США рассказали о последствиях для мира от торговой войны Трампа

Угроза развязывания администрацией президента США Дональда Трампа полномасштабной торговой войны вызвала серьезные негативные последствия для мировой экономики, пишет The New York Times.

В статье NYT говорится, что пошлины США в отношении и союзников, и соперников провоцируют широкие ответные меры и нарушают мировую торговлю, в которой появились признаки напряженности, способной затруднить экономическое развитие, передает ТАСС.

В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру, растет стоимость важнейшего сырья, на фабриках от Германии до Мексики сокращаются заказы и откладываются капиталовложения.

В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом, в течение двух лет до этого они росли.

Напомним, США развязали торговую войну со своими союзниками. Берлин призвал перестать замалчивать разногласия с США. Кроме того, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Трамп заявлял, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.