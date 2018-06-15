Дворкович объявил о намерении стать президентом ФИДЕ

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 по футболу Аркадий Дворкович заявил, что будет баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИДЕ после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом», – цитирует Дворковича РИА «Новости».

По его словам, мотивом для такого решения стала «текущая ситуация, сложившаяся в мировых шахматах».

«Очевидно, что ФИДЕ нуждается в развитии. Я достаточно хорошо знаком с ситуацией в шахматном мире и обладаю необходимыми компетенциями, чтобы принести пользу федерации и мировым шахматам», – отметил Аркадий Дворкович.

Также он сообщил, что в ближайшее время объявит так называемый «президентский тикет» – состав команды, с которой пойдет на выборы президента ФИДЕ.

«Я планирую объединить профессиональных организаторов всего мира для того, чтобы шахматы заняли достойное место в мировом спорте», – резюмировал Дворкович, который в 2007-2014 годы занимал руководящие должности в Российской шахматной федерации.

Выборы президента ФИДЕ пройдут на конгрессе 3 октября 2018 года в Батуми.

В апреле сообщалось, что президентский совет ФИДЕ потребовал от главы организации Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций. Сам Илюмжинов заявил, что не собирается уходить.

Позднее Казначей ФИДЕ Адриан Сигель сообщил, что швейцарский банк UBS 1 мая закрыл счета организации, которая на тот момент не смогла найти другой банк из-за санкций США в отношении Илюмжинова.