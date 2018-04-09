Илюмжинов жестко ответил затребовавшей его отставки ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ, FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что не собирается выполнять требование президентского совета организации подать в отставку.

«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета FIDE направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться. Если я предполагал перед выборами посетить 30-40 стран, то теперь посещу 70-80 стран. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран», – передает РИА «Новости» слова Илюмжинова.

Он отметил, что находится под санкциями США, а в FIDE входят 188 стран.

«А если сегодня или завтра, предположим, Минфин России или Монголии, Тринидада и Тобаго включит под санкции вице-президента FIDE или казначея, это не значит, что мы должны выгонять его из FIDE. Это вмешательство во внутренние дела международной спортивной организации. Я считаю, что спорт вне политики», – сказал он.



По словам Илюмжинова, счета FIDE не заморожены.

«Два месяца назад были фейковые сообщения о том, что швейцарские банки заморозили счета из-за того, что я под санкциями. Я тогда сказал, что это фейк. Два месяца прошло, никакие счета не заморожены. Можете спросить у него, у (Сергея) Карякина, (Владимира) Крамника.», – сказал глава FIDE.



Илюмжинов отметил, что деятельность против него связана с тем, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

«И они (президентский совет) ни с того, ни с сего закрыли представительство FIDE в Москве. Это представительство активно развивало шахматы в школах, и теперь пострадали шахматисты», – посетовал он.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал от главы организации Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций.