ФИДЕ потребовала немедленной отставки Илюмжинова из-за санкций США

Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал от главы организации Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций.

Как говорится в сообщении на сайте FIDE, вопрос об отставке поднимался на заседании президентского совета, прошедшего в Минске 7–8 апреля. 14 членов совета проголосовали за резолюцию при одном голосе против. Свою кандидатуру на пост главы организации по просьбе большинства членов совета выдвинул вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Отметим, что Илюмжинов находится в санкционном списке США из-за Сирии.

Напомним, в октябре 2017 года исполнительный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) решил передать полномочия президента организации, которым сейчас является Кирсан Илюмжинов, его заместителю Георгиосу Макропулосу.