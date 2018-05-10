Казначей ФИДЕ подтвердил закрытие счетов федерации

Казначей Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Адриан Сигель сообщил, что швейцарский банк UBS 1 мая закрыл счета организации, на данный момент федерация не смогла найти какой-либо другой банк из-за санкций США в отношении президента федерации Кирсана Илюмжинова.

«Как я сообщал в своих предыдущих письмах, банк UBS закрыл счета FIDE. Банк дал нам крайний срок 30 апреля, и 1 мая мы уже не могли пользоваться нашими счетами. Хуже всего, что в течение трех следующих дней наши счета в банке были заморожены, и мы не могли совершать какие-либо платежи или вывести наши деньги. Только 4 мая банк позволил нам вывести деньги», – передает ТАСС текст письма Сигеля, опубликованного на сайте федерации.

«Под угрозой неизбежного закрытия счетов организации наши юристы решили проблему с помощью трастовой компании, которая приняла наши деньги из банка UBS. Только сегодня соглашение с трастовой компанией было окончательно заключено и подписано, и скоро FIDE сможет продолжить работу в нормальном режиме», – заявил Сигель.

Он также отметил, что организация продолжает искать новый банк для решения возникшей проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал от главы организации Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций.

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что не собирается выполнять требование президентского совета организации подать в отставку.