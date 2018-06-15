Умер старейший в мире практикующий археолог

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался старейший российский археолог, доктор исторических наук, профессор Василий Любин, сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

В ИИМК РАН отметили, что Любин «был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом», передает ТАСС.

Василий Любин получил историческое образование и начал работать в области археологии после Великой Отечественной войны, которую прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях с первых дней до ее окончания.

Одним из своих важнейших достижений ученый считал изучение Кударских пещерных палеолитических стоянок в Южной Осетии, которым он посвятил многие годы.

Также он был одним из исследователей, открывших древние раннепалеолитические памятники возрастом до 1,8 млн лет в Армении.