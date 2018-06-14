Минобороны опровергло приведение ЧФ в боевую готовность из-за Украины

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о том, что военно-морские силы у Черноморского побережья приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной угрозы со стороны Украины.

«Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным, о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины – фейк», – приводит слова военного ведомства РИА «Новости».

Минобороны заявило, что служба сил Черноморского флота проходит в штатном режиме, а мероприятий по их переводу в степень повышенной боевой готовности не проводилось.

Напомним, что ранее Reuters со ссылкой на несколько источников сообщило о том, что из-за угрозы срыва Украиной чемпионата мира по футболу – 2018 в Азовское море перебрасывают корабли, а также организовывают дополнительные вылеты морской авиации.