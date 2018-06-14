СМИ сообщили о переводе российского флота рядом с Украиной в повышенную боеготовность

Источники западных СМИ, якобы близкие к российским Вооруженным Силам, сообщили, что военно-морские силы в Черноморском регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы предотвратить возможные попытки Украины по срыву ЧМ-2018, который в четверг стартовал в России.

«Из-за чемпионата мира и ожидания возможных украинских провокаций вдоль Крымского побережья командование решило повысить степень боевой готовности флота», – заявил в разговоре с Reuters один из источников, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия разрешения от командования на разговор с журналистами об оперативных планах.

Источники агентства сообщают, что мобилизация сил включает в себя переброску дополнительных кораблей в Азовское море, а также дополнительные вылеты морской авиации. Анонимный источник из морской авиации сообщил о подозрениях по поводу организованной провокации со стороны Украины во время чемпионата мира по футболу.

«По этой причине нам нужно сконцентрировать силы в Азовском море, чтобы никто не помышлял о вторжении в российские территориальные воды», – приводит агентство слова второго источника.

Третий источник сообщил, что повышенная готовность военно-морских сил будет поддерживаться до 31 июля: на время чемпионата мира по футболу и две недели после.