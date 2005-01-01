Евросоюз одобрил введение импортных пошлин против США

Страны ЕС поддержали введение ответных импортных пошлин против США.

Суммарный объем ответных импортных пошлин может достичь 2,8 млрд евро в год, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что эти меры должна одобрить Еврокомиссия, плановое заседание коллегии которой пройдет 20 июня.

Напомним, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что США получат «общеевропейский» ответ на пошлины в отношении стали и алюминия.

Напомним, США развязали торговую войну со своими союзниками. Берлин призвал перестать замалчивать разногласия с США.