Меркель анонсировала общеевропейский ответ на пошлины США

США получат «общеевропейский» ответ на пошлины в отношении стали и алюминия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, Германия собирается подготовить заявление о стратегическом влиянии возможных импортных пошлин со стороны США на продукцию немецкого автопрома, передает РИА «Новости».