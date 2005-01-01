Макфол захотел выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Бывший посол США в России Майкл Макфол намерен выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии, если проведенный в Сингапуре саммит приведет к соглашению о денуклеаризации КНДР.

«Если сингапурский саммит станет первым шагом на пути к заключению поддающегося проверке соглашения, гарантирующего денуклеаризацию КНДР, я напишу письмо в Нобелевский комитет о выдвижении (кандидатуры) президента Трампа», – написал Макфол в Twitter.

Напомним, по итогам прошедшей в Сингапуре встречи лидеры США и КНДР подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Трамп заявил также, что готов строить отношения с КНДР с чистого листа.

Ранее сообщалось также, депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за поиск мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

2 мая, группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить Дональда Трампа премии мира «за его неустанную работу по достижению мира во всем мире» и усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове.