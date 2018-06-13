В Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию

Депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за поиск мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает телерадиокомпания NRK.

«Происходящие сейчас события имеют историческое значение. Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира», – цитирует ТАСС соавтора инициативы Пер-Вилли Амундсена.

Представители норвежской Партии прогресса номинировали Трампа на премию 2019 года (ее лауреат будет объявлен в следующем октябре), поскольку срок подачи заявок на Нобелевскую премию мира за 2018 год истек в конце января.

Во вторник, 12 июня, Донадьд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации, а глава Белого дома объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении Пхеньяна.

Напомним, 2 мая группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить Дональда Трампа премии мира «за его неустанную работу по достижению мира во всем мире» и усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове.