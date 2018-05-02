Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа премии мира «за его неустанную работу по достижению мира во всем мире» и усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове.

По словам конгрессменов, «политика президента Трампа «мир через силу» работает и приносит мир на Корейский полуостров», передает РИА «Новости».

«С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион», – говорится в обращении политиков в Нобелевский комитет.

Напомним, прошлую пятницу Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове является его заслугой. В тот же день американский политолог предложил выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира. В Совфеде раскритиковали эту инициативу, предложив вручить Нобелевку лидерам двух Корей.