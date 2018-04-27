Трамп взял на себя ответственность за корейское урегулирование

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил мнение, что на нем лежит ответственность за урегулирование ситуации между КНДР и Южной Кореей.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что сможет сделать это для всего мира, так как «это мировая проблема», передает РИА «Новости».

«Думаю, на мне лежит ответственность попробовать сделать это и, если у меня не получится, настанет очень тяжелое время для многих стран и многих людей», – сказал Трамп.

По его словам, эта ответственность ложится на плечи президента Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что «предыдущие президенты должны были это сделать».

В пятницу Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за то, что позволил Северной и Южной Кореям договориться о денуклеаризации полуострова.