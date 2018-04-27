Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Американский политолог, эксперт в области внешней политики США Иэн Бреммер заявил, что ключевым фактором, позволившим Северной и Южной Кореям договориться о денуклеаризации полуострова, стала позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам Бреммера, США «заставили» Китай усилить санкции в отношении КНДР и привели Северную Корею за стол переговоров. Политолог считает, что Дональд Трамп, а также глава Китая Си Цзиньпин, вождь КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин получили от него голос в пользу награждения Нобелевской премией мира, передает Bloomberg.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заметил, что Трамп заслужит Нобелевскую премию мира, если денуклеаризация Корейского полуострова произойдет на деле.

Напомним, Трамп назвал встречу лидеров двух Корей исторической. Под его публикацией в Twitter сразу же стали появляться призывы наградить Трампа Нобелевской премией.

Москва ранее не раз подчеркивала, что успехи в переговорах двух Корей связаны с реализацией «дорожной карты» урегулирования кризиса на полуострове, составленной Россией и Китаем.

По итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах эпохальной встречи.

Напомним также, что Нобелевскую премию получал предшественник Трампа, Барак Обама, действия которого в дальнейшем привели к эскалации военных конфликтов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.