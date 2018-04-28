Пушков сказал, кому надо вручить нобелевку вместо Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков счел логичным вручить Нобелевские премии мира лидерам Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, а не президенту США Дональду Трампу.

«Нобелевскую премию за развитие на Корейском полуострове Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что «Трамп пока и отказа Пхеньяна от ядерного оружия не добился».

Кроме того, по его мнению, вручение премии мира под надуманным предлогом дискредитирует ее значимость.

Пушков написал, в 2009 году награду присудили экс-президенту США Бараку Обаме «за пустую болтовню», причем после этого он «разбомбил Ливию».

«Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках», – заключил сенатор.

В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что предложение вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира кощунственно, а запуск мирного процесса на Корейском полуострове произошел не благодаря, а вопреки действиям США, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США».

«Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии, на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно», – цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове является его заслугой.

До этого американский политолог, эксперт в области внешней политики США Иэн Бреммер заявил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за действия, подтолкнувшие КНДР и Южную Корею к заключению договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова.