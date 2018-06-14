Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность выстраивать отношения с КНДР с чистого листа, дав понять, что не ставит во главу угла озабоченность по поводу нарушений прав человека в республике.

Трамп подчеркнул, что решать проблему Корейского полуострова надо было еще «много лет назад», а не сейчас, передает ТАСС.

«Но этого не было сделано», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Комментируя слова ведущего о нарушении прав человека в КНДР, глава Белого дома напомнил, что «множество других людей также совершали действительно плохие вещи». «Я могу назвать много стран, где совершалось много плохих вещей», – указал американский лидер.

Отвечая на реплику ведущего, назвавшего Ким Чен Ына «убийцей», Трамп заявил: «Он – крепкий парень», добавив, что о Ким Чен Ыне много говорит тот факт, что он управляет такой страной, как КНДР, которую возглавил, когда ему еще не было и 30 лет.

«Один из десяти тысяч сможет сделать это», – сказал Трамп, вновь назвав Ким Чен Ына «очень умным парнем и отличным переговорщиком».

«Я думаю, что мы понимаем друг друга», – отметил президент США.

Напомним, по итогам прошедшей в Сингапуре встречи лидеры США и КНДР подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов.