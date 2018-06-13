Заблудившийся в тайге нефтяник выбрался из леса спустя неделю

Сотрудник ООО «Норд Империал», разрабатывающего нефтяное месторождение Двойное в Томской области, самостоятельно смог выбраться из тайги, где провел неделю.

«Нефтяник, пропавший 6 июня, самостоятельно вышел к месторождению, где он работал. Его состояние удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, передает «Интерфакс».

Мужчину искали свыше 80 человек с применением вертолета Ми-8 и беспилотников. Общая площадь обследованных районов составила около 20 кв.км.

Месторождение Двойное находится в Каргасокском районе на юго-западе Томской области в бассейне рек Васюган и Чижапка.

ООО «Норд Империал» является дочерней структурой Imperial Energy Ltd., которая в январе 2009 года вошла в состав индийской ONGC Videsh Ltd., управляющей зарубежными активами Oil & Natural Gas Corporation. Индийская корпорация также владеет 20% в проекте «Сахалин-1».